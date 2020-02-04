В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом

В Бельгии зарегистрирован первый случай заболевания новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает издание De Tijd.
По словам министра здравоохранения страны Мэгги Де Блок, инфицированный – один из девяти бельгийцев, которые вернулись из китайского Уханя.
Зараженный чувствует себя удовлетворительно, в настоящее время у него отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Его поместили в одну из клиник в Брюсселе.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 3 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.
За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.