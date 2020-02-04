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В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом

Бельгийские медики выяснили, что один из девяти граждан страны, которые вернулись из Китая, заражен новым коронавирусом. На данный момент симптомы болезни у бельгийца отсутствуют.

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Инфицированного бельгийца госпитализировали
Инфицированного бельгийца госпитализировали
Фото: ЕРА

В Бельгии зарегистрирован первый случай заболевания новым китайским коронавирусом. Об этом сообщает издание De Tijd.

По словам министра здравоохранения страны Мэгги Де Блок, инфицированный – один из девяти бельгийцев, которые вернулись из китайского Уханя.

Зараженный чувствует себя удовлетворительно, в настоящее время у него отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Его поместили в одну из клиник в Брюсселе.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 3 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

Теги: Бельгия, вирус, коронавирус 2019-nCoV
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