Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Власти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

В министерстве здравоохранения Бразилии заявили, что ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро является частью культурной идентичности страны, а потому они не готовы отменить его из-за эпидемии нового коронавируса.

В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля
В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля
Фото: ЕРА

Власти Бразилии не собираются отменять традиционный карнавал из-за распространения в мире нового китайского коронавируса. Об этом 3 февраля в своем Twitter сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Бразилии.

"Этот карнавал является частью культурной идентичности Бразилии. У нас нет оснований для обсуждения разных гипотез. Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться здоровьем", – говорится в сообщении.

Ежегодный фестиваль в Бразилии проводится за 40 дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста. Бразильский карнавал является крупнейшим народным праздником страны.

В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 3 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

Теги: карнавал , эпидемия, Бразилия, Рио-де-Жанейро, коронавирус 2019-nCoV
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Захватили ее как заложника". Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны
  "Захватили ее как заложника". Успенская отреагировала на обвинения дочери, страдающей шизофреноподобным психозом, в насилии с ее стороны
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS