Госпитализированные в Киеве с подозрением на коронавирус оказались не заражены – Минздрав

Этиология заболевания у двух пациентов, которые были госпитализированы в аэропорту Борисполь после прибытия из Китая 1 февраля, еще не установлена, но признаков инфицирования коронавирусом 2019-nCoV нет, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В Китае новым вирусом заразилось более 17 тыс. человек Фото: ЕРА

У двух пациентов, которых 1 февраля госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV после прибытия в Борисполь из Китая, не обнаружили признаков инфицирования этим вирусом, сообщила пресс-служба Минздрава сегодня в Facebook.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций двух пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрение на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", – сказано в релизе.

В ведомстве отметили, что сегодня было отклонено подозрение на 2019-nCoV еще в трех случаях у лиц, которые вернулись из Китая, – им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция". Другой информации об этих трех пациентах не сообщали.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.