Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

Правительство Украины утвердило план предотвращения попадания и распространения на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Кабмина.
Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его премьер-министр страны Алексей Гончарук.
"Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизовались в случае возникновения необходимости", – заявил он.
Премьер напомнил, что Министерство иностранных дел и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.
Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.
"Сейчас разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически", – добавил Гончарук.
Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.