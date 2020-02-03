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Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

Кабинет Министров Украины поручил больницам подготовиться к возможным случаям заболевания новым коронавирусом, а также определить потребность в лекарствах и оборудовании, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных
Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины утвердило план предотвращения попадания и распространения на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Кабмина.

Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизовались в случае возникновения необходимости", – заявил он.

Премьер напомнил, что Министерство иностранных дел и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

"Сейчас разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически", – добавил Гончарук.

Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Теги: Украина, Китай, Кабинет Министров, смерть, правительство, лекарства, туристы, больница, вирус, пневмония, Алексей Гончарук, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Кабмин
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