Коронавирус 2019-nCoV. "Укрпошта" сообщила о возможных задержках отправлений в Китай

Изменения сроков доставки отправлений в Китай могут быть связаны с тем, что часть авиалиний сократили рейсы в эту страну из-за вспышки нового коронавируса, пояснили в "Укрпошті".

Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано, сообщили в "Укрпошті" Фото: Укрпошта / Facebook

Сроки доставки почтовых отправлений в Китай могут быть изменены. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-центре "Укрпошти".

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства", – заявили в компании.

В "Укрпошті" добавили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи со вспышкой коронавируса.

"Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. "Укрпошта" следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае", – сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

"У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпошти" все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ", – добавили в пресс-службе.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.