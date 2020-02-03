ВОЗ объявила борьбу с дезинформацией о китайском коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения сотрудничает с поисковой системой Google, социальными сетями Twitter, Facebook, Tencent и TikTok, чтобы ограничить распространение неправдивой информации о коронавирусе 2019-nCoV, эпицентр вспышки которого находится в Китае.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением неправдивой информации о коронавирусе 2019-nCoV и рекомендациях по его лечению. Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 3 февраля, пишет агентство Associated Press.

По его словам, организация сотрудничает с поисковой системой Google, чтобы первой во время поиска отображалась официальная информация от ВОЗ и ООН.

Кроме того, ВОЗ призвала принять меры по ограничению распространения неправдивой информации и фейков о вирусе американские социальные сети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и TikTok, добавил он.

Агенство напоминает, что во время визита Гебрейесуса в Китай председатель КНР Си Цзиньпин назвал новый вирус "дьяволом", которому нельзя позволить спрятаться. Тогда он призвал мировое сообщество к солидарности.