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В Австралии подтвердили коронавирус у восьмилетнего мальчика

Восьмилетний мальчик приехал в Австралию из Уханя. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

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В Автралии зарегистрировали уже 13 случаев заболевание коронавирусом
В Автралии зарегистрировали уже 13 случаев заболевание коронавирусом
Фото: EPA

Восьмилетний мальчик из Уханя, путешествующий в штате Квинсленд, стал 13-м человеком в Австралии, у которого диагностировали коронавирус. Об этом 4 февраля сообщило местное издание News.

Отмечается, что ребенок был членом туристической группы, путешествовавшим с 44-летним мужчиной и 42-летней женщиной, у которых тоже обнаружили заболевание.

Главный санитарный врач Квинсленда доктор Джинетт Янг отметила, что мальчика поместили в больницу Университета Голд-Кост и в настоящее время он в стабильном состоянии.

Всего заболевание коронавирусом обнаружили в четырех австралийских штатах: четыре в Новом Южном Уэльсе, четыре в Виктории, два в Южной Австралии и три в Квинсленде.

Как отмечает издание, трое людей, заболевших в штате Новый Южный Уэльс, были вылечены от вируса и выписаны из больницы.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.

Теги: Австралия, эпидемия, вирус, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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