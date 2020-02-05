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Особых мер в аэропортах нет, чтобы не сеять панику. Если у пассажира температура, его проверят дополнительно – Минздрав Украины

В украинских аэропортах действует стандартная процедура проверки для прилетающих из Китая пассажиров – температурный скрининг, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Валерия Сало.

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По данным Минздрава Украины, после прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек
По данным Минздрава Украины, после прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек
Фото: ЕРА

Особых мер предосторожности в украинских аэропортах нет, чтобы не сеять панику в связи с распространением в мире коронавируса. Если у прибывшего из Китая пассажира обнаружена повышенная температура, его проверяют дополнительно. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала начальник отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Валерия Сало.

"Процедура проверки для прилетающих из Китая стандартная – температурный скрининг. Если у человека повышена температура, его проверяют дополнительно. Но каких-то чрезвычайных мер не предусмотрено. Если человека отправляют на карантин, его ставят на учет в медучреждении и он просто раз в несколько дней приходит на проверку состояния здоровья. Карантин не означает, что человека где-то закрывают и он там сидит. Такого нигде нет. Даже в Германии, где был выявлен случай заражения коронавирусом. Поэтому говорить о помещении людей на карантин не совсем корректно – они просто будут находиться под дополнительным врачебным наблюдением. Их передвижение не ограничивается, эти люди живут обычной жизнью", – отметила Сало.

Она подчеркнула, что каждому прибывшему пассажиру организуется индивидуальная проверка.

"Инкубационный период у всех вирусов разный, но в среднем – до 14 дней. То есть симптомы заболевания могут проявиться не сразу. Все зависит от организма. Но если человек прилетел в Украину с симптомами инфекции – его дополнительно обследуют в аэропорту. Там есть доктор. И он уже порекомендует человеку обратиться к семейному врачу. Но опять же, какие-то особые меры не предусмотрены, чтобы не сеять панику. Все действия проводятся аккуратно, в отдельном кабинете, чтобы другие пассажиры не видели и не нервничали напрасно. Иными словами – организуется индивидуальный подход к каждому человеку", – резюмировала Сало.

4 февраля и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что после прибытия из Китая к медикам из-за плохого самочувствия обратились 12 человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 5 февраля в Китае жертвами нового вируса стал 491 человек, количество заболевших превысило 24 тыс.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.

Теги: Украина, Минздрав, инфекция, коронавирус 2019-nCoV, Валерия Сало
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