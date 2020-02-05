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Симптомы коронавирусной инфекции обнаружили у 10 человек на борту круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии

Судно Diamond Princess останется на карантине возле порта Иокогама, заявили в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. На борту – примерно 3700 человек.

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С Diamond Princess эвакуировали 10 заболевших
С Diamond Princess эвакуировали 10 заболевших
Фото: ЕРА

Медики обнаружили 10 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится недалеко от порта Иокогама. Об этом сообщило 5 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Катер береговой охраны перевез заболевших на берег. Они помещены в больницу в префектуре Канагава.

Клинические образцы собраны у 273 пассажиров и членов экипажа, пожаловавшихся на симптомы простуды. Анализы проводятся прямо на борту судна, проинформировали в министерстве.

Инкубационный период нового коронавируса может длиться 14 дней; исходя из этого власти ввели карантинные ограничения для круизного лайнера, на борту которого находится около 3700 человек.

"Оставшийся экипаж и пассажиры будут находиться на борту столько, сколько потребуется", – заявили в японском минздраве.

Причиной карантина стало сообщение из Гонконга, где у 80-летнего мужчины диагностировали коронавирус. Он путешествовал на Diamond Princess с 20-го по 25 января.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.

Теги: Япония, карантин, Гонконг, пневмония, инфекция, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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