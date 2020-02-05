Эпидемия коронавируса. МАУ выполнили последний рейс из Китая

203 пассажира прилетели в Украину из китайского города Санья. Украинские авиакомпании приостановили выполнение рейсов в КНР.

"Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе", – заявили в МАУ.

Сразу после прибытия рейса в аэропорт Борисполь врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил осмотр пассажиров и экипажа.

"На воздушном судне провели уборку, включавшую дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменную одежду членов экипажа утилизируют", – отметила авиакомпания.

Всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ из Китая вывезли 457 пассажиров.

30 января стало известно, что украинские авиакомпании МАУ и SkyUp приостанавливают полеты в Китай на месяц.

31 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил подготовить план эвакуации граждан Украины из КНР.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.