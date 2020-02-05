Коронавирус 2019-nCoV. 53 гражданина Украины хотят, чтобы их эвакуировали из Китая

По состоянию на 5 февраля в Китае новым коронавирусом заболело 24 324 человека Фото: ЕРА

По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные мероприятия из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом 5 февраля изданию "ГОРДОН" рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

"53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на родину. В посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения наших соотечественников. Также работает "горячая линия" департамента консульской службы МИД Украины по телефону: +38 044 238 16 57", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев из местностей, которые наиболее поражены коронавирусом 2019-nCoV.

"Министерством иностранных дел в пределах своих полномочий проводится работа с нашими соотечественниками в КНР. В частности, проработана логистическая составляющая и другие практические меры, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", – рассказали в МИД.

4 февраля и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин не исключал, что украинцев смогут эвакуировать из Китая на этой неделе.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.