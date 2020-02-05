На круизном лайнере у берегов Гонконга объявили карантин, на борту около 3600 человек

Туристов и членов экипажа лайнера World Dream обследуют на коронавирус после того, как его выявили у трех пассажиров, сошедших на берег в Китае.

На борту World Dream обследуют всех пассажиров и всю команду Фото: ЕРА

Около 1800 пассажиров и столько же членов экипажа и персонала океанского круизного лайнера World Dream вынуждены оставаться на борту судна, находящегося в водах Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

4 февраля власти Тайваня запретили судну зайти в порт Гаосюн, лайнер вернулся в Гонконг, где на нем объявили карантин.

Причиной стало обнаружение коронавируса 2019-nCoV у трех туристов из КНР, которые находились на борту с 19-го по 24 января и сошли на берег в китайских портах.

Некоторые члены команды судна сообщили о симптомах заболевания, включая жар, заявили представители департамента здравоохранения Гонконга.

Все находящиеся на борту проходят обследование.

Ведомство 5 февраля издало декрет, согласно которому все пассажиры судов, прибывающих в два портовых терминала Гонконга, обязаны пройти измерение температуры.

К 5 февраля в Гонконге зафиксирован 21 случай 2019-nCoV, один человек скончался.

Еще один круизный лайнер, Diamond Princess, заблокирован из-за карантина недалеко от порта Иокогама в Японии, на его борту примерно 3700 человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.