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Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля – посольство

Украинцы, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй из-за распространения коронавируса, будут 14 дней находится на карантине, сообщили в посольстве Украины в КНР.

Коронавирус начал распространяться из Китая
Коронавирус начал распространяться из Китая
Фото: ЕРА

Украинцев эвакуируют из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, 11 февраля. Об этом 10 февраля проинформировало посольство Украины в КНР.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украиной 11 февраля с. г. Планируется специальный чартерный рейс по маршруту: Киев - Ухань – Киев", – заявили в посольстве.

Подчеркивается, что по прибытию в Украину граждан ожидает 14-дневный карантин.

В посольстве призвали людей, которые попросили их включить в список на эвакуацию:

  • держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет;
  • оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет и так далее), а также, по возможности, пополнить счет с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну);
  • быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь в этой связи минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости);
  • ожидать как на звонки посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

8 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока неизвестно. "Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются", – отмечала она.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.  Двое украинцев заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, Китай, правительство, КНР, пневмония, посольство Украины, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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