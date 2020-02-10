Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля – посольство

Украинцев эвакуируют из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, 11 февраля. Об этом 10 февраля проинформировало посольство Украины в КНР.
"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украиной 11 февраля с. г. Планируется специальный чартерный рейс по маршруту: Киев - Ухань – Киев", – заявили в посольстве.
Подчеркивается, что по прибытию в Украину граждан ожидает 14-дневный карантин.
В посольстве призвали людей, которые попросили их включить в список на эвакуацию:
8 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорила, что точное количество граждан, которые будут возвращены в Украину, пока неизвестно. "Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом – по 45. Цифры меняются", – отмечала она.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.
За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался. Двое украинцев заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии.