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Глава ВОЗ о коронавирусе: Мы можем видеть лишь верхушку айсберга

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны активизировать усилия для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

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Коронавирусом в Китае заразилось более 40 тыс. человек
Коронавирусом в Китае заразилось более 40 тыс. человек  
Фото: ЕРА

10 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в Twitter, что нынешняя ситуация с коронавирусом 2019-nCoV может быть лишь "верхушкой айсберга".

"Имеются сведения о случаях распространения 2019-nCoV на людей, которые не путешествовали в Китай. Выявление небольшого количества случаев может свидетельствовать о более широком распространении в других странах; короче говоря, мы можем видеть лишь верхушку айсберга", – написал Гебрейесус.

Он добавил, что, хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться.

"Сдерживание остается нашей целью. В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с общественным здоровьем, все страны должны активизировать усилия, чтобы подготовиться к 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдерживать его, если он прибудет. Это означает, что лаборатория способна быстро диагностировать, отслеживать контакты и использовать другие инструменты арсенала здравоохранения", – подчеркнул глава ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Теги: Китай, медицина, ВОЗ, вирус, пневмония, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV
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