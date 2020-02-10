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В России поместили на карантин нового генконсула из Китая

В России всех прибывших из Китая помещают на двухнедельный карантин в связи со вспышкой нового коронавируса. Не избежал этой участи и новый генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

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Новый генконсул прилетел в Екатеринбург с пересадкой в Москве
Новый генконсул прилетел в Екатеринбург с пересадкой в Москве
Фото: ЕРА

В России нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александра Харлова.

Такая процедура является обязательной для всех прибывших из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса.

Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.

Новый генконсул прибыл в Екатеринбург самолетом из Москвы, а туда – самолетом из Пекина.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 9 февраля число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171.

Теги: Россия, Китай, самолет, карантин, Екатеринбург, консульство, дипломаты, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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