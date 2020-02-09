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Зараженный коронавирусом украинец пробудет в японской больнице не менее 14 дней – Минздрав

Дата возвращения граждан Украины, которые находятся под карантином на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, пока неизвестна; первого инфицированного украинца перевезли с лайнера в больницу в столичном регионе Японии, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Diamond Princess находится на карантине с 3 февраля из-за угрозы распространения коронавируса
Diamond Princess находится на карантине с 3 февраля из-за угрозы распространения коронавируса
Фото: ЕРА

Гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера Diamond Princess, у которого 9 февраля обнаружили коронавирус 2019-nCoV, будет находиться в японской больнице как минимум 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", – заявили в ведомстве.

Коронавирус спровоцировал у украинца развитие острого респираторного заболевания, отметили в Минздраве. В министерстве сообщили, что будут ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья.

Госпогранслужба имеет перечень всех 25 граждан Украины, которые находятся на лайнере, напомнили в Минздраве.

"После возвращения в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения их в Украину еще не определена", – добавили в министерстве.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.

В Минздраве проинформировали, что на 9 февраля подтверждено заболевание у 70 человек, которые находились на лайнере: 28 граждан Японии, 14 – США, семь – Австралии, семь – Канады, пять – Филиппин, три – Гонконга, два – Китая и по одному гражданину Новой Зеландии, Аргентины, Великобритании и Украины.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 811 человек, подтверждено более 37 тыс. случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

В Украине случаев заражения не зафиксировано.

Теги: Украина, Япония, больница, карантин, украинцы, украинец, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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