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Коронавирус 2019-nCoV. Пассажиры лайнера у берегов Гонконга покинули борт

После того как у троих пассажиров океанского круизного лайнера World Dream обнаружили коронавирус, около 3600 человек были вынуждены находиться на карантине.

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Лайнер был на карантине более четырех дней
Лайнер был на карантине более четырех дней
Фото: ЕРА

Около 1800 пассажиров и столько же членов экипажа и персонала океанского круизного лайнера World Dream смогли покинуть борт судна, находящегося в водах Гонконга. Об этом 9 февраля сообщило South China Mornng Post.

Врачи сделали тесты на коронавирус, и все они показали негативный результат.

Отмечается, что медики продолжат наблюдать за людьми, которые, вероятно, контактировали с больными.

4 февраля власти Тайваня запретили судну зайти в порт Гаосюн, лайнер вернулся в Гонконг, где на нем объявили карантин. Причиной стало обнаружение коронавируса 2019-nCoV у трех туристов из КНР, которые находились на борту с 19-го по 24 января и сошли на берег в китайских портах.

Еще один круизный лайнер, Diamond Princess, заблокирован из-за карантина недалеко от порта Иокогама в Японии, на его борту примерно 3700 человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 9 февраля в мире лабораторно подтверждены 37 575 случаев заболевания коронавирусом, из них 813 – летальные. 72% всех случаев заболевания подтверждены в китайской провинции Хубэй.

Теги: Китай, туристы, карантин, Гонконг, пневмония, медики, круизный лайнер, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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