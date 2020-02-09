Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 811 человек

Всего на материковой части Китая подтверждено 37198 случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на конец суток 8 февраля.

Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 811 человек по состоянию на конец суток 8 февраля. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Всего на материковой части Китая подтверждено 37198 случаев заражения, 2656 из них зарегистрированы 8 февраля.

6188 пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Всего 26 подтвержденных случаев, в том числе один случай смерти, зарегистрировано в Гонконге, 10 в Макао и 17 на Тайване.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Сокращение наблюдалось и 6 февраля, но в организации отметили, что цифры вновь могут увеличиться.