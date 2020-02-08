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В Китае несут цветы к клинике доктора, который одним из первых сообщил о новом коронавирусе и был наказан полицией. Фоторепортаж

Сегодня 11.08
В китайском городе Ухань граждане несут цветы к клинике доктора Ли Вэньляна, который одним из первых сообщил о коронавирусе и пытался предупредить других медиков, за что был наказан местной полицией. Снимки опубликовало фотоагентство EPA. 30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию. 3 января медик получил официальное предупреждение из полиции. Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане. 29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания. Доктор сам заразился новым вирусом, он умер утром 7 февраля.
Теги: Китай, коронавирус 2019-nCoV, Ли Вэньлян
 

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