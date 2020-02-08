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Мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты в связи с новым коронавирусом – ВОЗ

Запасы масок и респираторов в мире в настоящее время недостаточны для удовлетворения потребностей Всемирной организации здравоохранения и ее партнеров, сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Спрос на средства индивидуальной защиты резко возрос
Спрос на средства индивидуальной защиты резко возрос
Фото: EPA

В мире из-за нового коронавируса наблюдается нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ), в частности – масок. Об этом на брифинге 7 февраля в Женеве сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила пресс-служба ВОЗ.

Он отметил, что ВОЗ отправляет наборы для тестирования, маски, перчатки, респираторы и халаты в ряд стран.

"Однако мир сталкивается с серьезными нарушениями на рынке средств индивидуальной защиты. Спрос в 100 раз выше обычного, а цены в 20 раз выше. Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием СИЗ вне ухода за пациентами. В результате в настоящее время запасы и резервы на четыре-шесть месяцев истощены", – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил, что запасы масок и респираторов в мире в настоящее время недостаточны для удовлетворения потребностей организации и ее партнеров.

"По оценкам ВОЗ, глобальным передовым службам реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения потребуется от 7% до 10% емкости рынка. Этот процент может быть выше для других важных поставок. Медицинские работник на переднем крае в Китае нуждаются в большей части поставок СИЗ", - сказал он.

Гебрейесус приветствовал решение некоторых компаний поставлять средства защиты только медработникам.

"Запасы СИЗ ограничены, и мы должны обеспечить их тем людям, которые в них больше всего нуждаются. Приоритетами являются работники сферы здравоохранения, а также те, кто болен или ухаживает за больным. ВОЗ не поощряет накопление средств индивидуальной защиты в странах и районах с низким уровнем передачи [заболевания]", – сказал глава ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

К концу суток 7 февраля число умерших от коронавируса в Китае составило 722 человекаОбщее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 34546.

Теги: медицина, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV
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