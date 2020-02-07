Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В ВОЗ заявили о возможном сокращении числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае

5 февраля стало первым днем, когда в Китае сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В провинции Хубэй число инфицированных растет
В провинции Хубэй число инфицированных растет
Фото: ЕРА

Число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом 6 февраля заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным програмам Майк Райан, пишет Reuters.

Он подчеркнул, что о прохождении пика эпидемии говорить пока рано. Райан добавил, что в китайской провинции Хубэй, откуда новый тип коронавируса начал распространяться, рост числа заболевших продолжается.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

Теги: Китай, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, погибшие, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes
Роналду в день рождения получил внедорожник Mercedes
  "Миньоны: Грювитация". Вышел трейлер нового мультфильма. Видео
  "Миньоны: Грювитация". Вышел трейлер нового мультфильма. Видео
Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook
Полякова: Вопроса русского языка нет в Украине. Его качают политики и ботофермы в Facebook
  Пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland
  Пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS