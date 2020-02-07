В Китае число погибших от нового коронавируса составило 636 человек

В Китае новым коронавирусом уже инфицировано 31 161 человек, 1540 человек уже излечились и были выписаны. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы еще в 24 странах.

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 50 случаев заражения: 24 – в Гонконге (один человек умер), 10 – в Макао (один человек излечился), 16 случаев на Тайване (один человек также был выписан из больницы).

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что всего в мире коронавирусом заразились 28 276 человек. Помимо Китая случаи заболевания зафиксированы еще в 24 странах.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.