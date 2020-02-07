Фонд Гейтса выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV

В фонде американского миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды надеются, что выделенное финансирование поможет усилить выявление коронавируса 2019-nCoV, защитить группы риска, разработать вакцины, методы лечения и диагностики.

Фонд Гейтса будет помогать бороться в коронавирусом Фото: EPA

Фонд американского миллиардера Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит до $100 млн на борьбу с новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба фонда.

"Финансирование поможет усилить выявление вируса, изоляцию и лечение [пациентов]; защитить группы риска, разработать вакцины, методы лечения и диагностики", – отметили в пресс-службе.

В фонде надеются, что эти ресурсы помогут катализировать быстрое и эффективное международное реагирование на угрозу вируса.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.