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Коронавирус на круизном лайнере. Инфицированных среди украинцев нет

По данным Минздрава Украины, тесты не выявили заражения коронавирусом 2019-nCoV украинских граждан – членов экипажа круизного судна Diamond Princess.

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На Diamond Princess уже 20 заболевших
На Diamond Princess уже 20 заболевших
Фото: ЕРА

Среди инфицированных коронавирусом 2019-nCoV лиц на заблокированном в Японии круизном лайнере Diamond Princess, украинцев нет. Об этом 6 февраля сообщило Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на национального координатора по международным медико-санитарным правилам Японии.

Речь идет о результатах исследования 31 из 237 отобранных у пассажиров и членов экипажа клинических образцов. 5 февраля 10 проб оказались положительными на коронавирус.

Между тем 6 февраля министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило еще о 10 положительных пробах на 2019-nCoV на борту лайнера. Таким образом, число зараженных составило 20 человек.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Изначально сообщалось, что там находится 20 украинцев. 

5 февраля японские власти заявили, что у 10 человек на лайнере выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Их перевезли на берег.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: Япония, Минздрав, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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