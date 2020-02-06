Тайвань запретил въезд туристам из Китая из-за вспышки коронавируса

Эпидемиологический командный центр Тайваня решил, что жители острова, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны пробыть на домашнем карантине 14 дней.

Тайвань ввел запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао Фото: ЕРА

Эпидемиологический командный центр Тайваня принял решение ввести полный запрет на въезд туристам с материкового Китая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает 6 февраля Kyodo News.

Кроме того, вводится запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао. В то же время иностранцам со статусом резидентов Тайваня въезд разрешен.

Как отмечается, жители Тайваня, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны пробыть на домашнем карантине 14 дней.

Также введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.

На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения коронавирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 5 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.