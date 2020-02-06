Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Тайвань запретил въезд туристам из Китая из-за вспышки коронавируса

Эпидемиологический командный центр Тайваня решил, что жители острова, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны пробыть на домашнем карантине 14 дней.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тайвань ввел запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао
Тайвань ввел запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао
Фото: ЕРА

Эпидемиологический командный центр Тайваня принял решение ввести полный запрет на въезд туристам с материкового Китая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает 6 февраля  Kyodo News.

Кроме того, вводится запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао. В то же время иностранцам со статусом резидентов Тайваня въезд разрешен.

Как отмечается, жители Тайваня, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны пробыть на домашнем карантине 14 дней.

Также введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.

На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения коронавирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 5 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: Китай, эпидемия, Тайвань, карантин, Гонконг, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"Спасибо за сына и за дочь". Каминская показала подросших детей
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы СМИ
Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS