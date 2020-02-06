Коронавирус 2019-nCoV. В Китае зарегистрирован первый случай заражения новорожденного

Рожденному в китайском Ухане ребенку поставили диагноз – заражение новым коронавирусом – через 30 часов после его появления на свет. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

В Китае зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом новорожденного. Об этом 5 февраля сообщило издание People's Daily в своем Twitter.

Ребенок родился в Ухане – эпицентре распространения коронавируса 2019-nCoV.

Диагноз был поставлен через 30 часов после его рождения.

An infant in #Wuhan has tested positive for the novel #coronavirus just 30 hours after birth, said the city's children's hospital, raising concerns that infection could be contracted in the womb pic.twitter.com/j8FIdqKgAS — People's Daily, China (@PDChina) February 5, 2020

По данным XihuaNet, ребенок родился 2 февраля. У его матери подтвердили факт заражения 2019-nCoV.

По словам одного из врачей, этот случай может свидетельствовать о новом способе передачи заболевания.

Ребенок, который родился с весом 3,25 кг, сейчас находится в стабильном состоянии и под наблюдением.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 5 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.