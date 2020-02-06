Коронавирус 2019-nCoV. В Китае зарегистрирован первый случай заражения новорожденного

В Китае зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом новорожденного. Об этом 5 февраля сообщило издание People's Daily в своем Twitter.
Ребенок родился в Ухане – эпицентре распространения коронавируса 2019-nCoV.
Диагноз был поставлен через 30 часов после его рождения.
An infant in #Wuhan has tested positive for the novel #coronavirus just 30 hours after birth, said the city's children's hospital, raising concerns that infection could be contracted in the womb pic.twitter.com/j8FIdqKgAS— People's Daily, China (@PDChina) February 5, 2020
По данным XihuaNet, ребенок родился 2 февраля. У его матери подтвердили факт заражения 2019-nCoV.
По словам одного из врачей, этот случай может свидетельствовать о новом способе передачи заболевания.
Ребенок, который родился с весом 3,25 кг, сейчас находится в стабильном состоянии и под наблюдением.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 24.00 5 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.