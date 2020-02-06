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В Австрии из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Ее нашли дома

В полиции не назвали причины побега 31-летней женщины, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Ее вернули в больницу в течение нескольких часов.

Коронавирус 2019-nCoV распространяется из Китая
Коронавирус 2019-nCoV распространяется из Китая
Фото: ЕРА

В ночь на 5 февраля из больницы в австрийском Зальцбурге сбежала пациентка, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, сообщает газета Österreich

После поисковой операции полиция и сотрудники департамента здравоохранения нашли 31-летнюю женщину в ее доме, утром ее вернули в больницу. Причины побега не называют. 

Теперь департамент здравоохранения составляет список лиц, с кем контактировала пациентка. В зависимости от того, насколько близким был контакт, некоторые из них могут быть госпитализированы для дальнейшей проверки, сообщили в департаменте. 

Женщину госпитализировали после путешествия в Тайвань и Новую Зеландию. 26 января на пути в Австрию у нее начались проблемы с дыханием. Женщина обратилась в больницу сама, когда вернулась домой. Врачи подозревают, что она заразилась коронавирусом, так как анализы на грипп были отрицательными.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

По данным ВОЗ, за пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: Австрия, больница, побег, Тайвань, женщины, больницы, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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