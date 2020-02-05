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Украинцев, которых эвакуируют из Китая, изолируют в медучреждение – Минздрав

Граждане Украины, которых эвакуируют из китайского Уханя и других городов провинции Хубэй из-за нового коронавируса, будут находиться на условном карантине в течение инкубационного периода, рассказал генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

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В Минздраве сообщили, что точная дата эвакуации пока неизвестна
В Минздраве сообщили, что точная дата эвакуации пока неизвестна
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Граждан Украины, которых эвакуируют из китайского Уханя и других городов провинции Хубэй, изолируют в медучреждение. Об этом 5 февраля сообщил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В распоряжении Кабинета Министров будут установлены временные ограничительные меры и особенные условия для людей, которые прибыли из китайской провинции Хубэй. Будет предложена изоляция в учреждениях, которые определит Минздрав. Где именно будут эти зоны, не могу сказать. Сейчас ведется подготовка, прорабатывается логистика для реализации этого задания", – рассказал Скипальский.

Он добавил, что точная дата эвакуации пока неизвестна.

"Планы разрабатываются. Принято решение, что граждане, приехавшие из Уханя, будут пребывать в изоляции на протяжении инкубационного периода. Учреждение, где будут находиться эти люди на условном карантине и изоляции, будет определено Минздравом", – сказал Скипальский.

Он рассказал, что в Украину завезли тест-системы, которых хватит для исследования 25–30 случаев подозрения на коронавирус.

"В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", – сказал он.

Скипальский отметил, что у 11 пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике.

По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй, 56 из них хотят, чтобы их эвакуировали, рассказали изданию "ГОРДОН" в Министерстве иностранных дел Украины.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, исследование, карантин, пневмония, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Андрей Скипальский
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