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Из-за коронавируса жених и невеста в Сингапуре праздновали свадьбу по телемосту

Незадолго до свадьбы молодожены из Сингапура побывали в Китае. Возникли опасения, что они заразились коронавирусом 2019-nCoV. Однако свадьбу отменять не стали: гости угощались в ресторане, а пара приветствовала их из гостиничного номера, где находилась на карантине.

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Аэропорт Сингапура. С 1 февраля запрещен въезд в страну лицам, которые менее двух недель назад побывали в материковой части Китая
Аэропорт Сингапура. С 1 февраля запрещен въезд в страну лицам, которые менее двух недель назад побывали в материковой части Китая
Фото: ЕРА

В Сингапуре провели свадебную церемонию по телемосту из-за боязни заражения коронавирусом 2019-nCoV. Необычное торжество состоялось 2 февраля, пишет местное издание Shin Min Daily News.

Незадолго до бракосочетания пара посетила Китай, откуда родом невеста. Они решили изолировать себя в гостиничном номере, однако свадьбу отменять не стали.

Гости собрались в ресторане, а молодожены общались с ними по интернету, слушали пожелания, пили шампанское.

Собравшиеся заявили газете, что им понравился необычный формат свадьбы, хотя от некоторых сингапурских традиций, например, особенного выхода невесты, пришлось отказаться.

Также пустовали восемь столов, зарезервированных для китайских родственников невесты: с 1 февраля всем, кто находился на материковом Китае в последние 14 дней, запрещен въезд в Сингапур.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.

Теги: Китай, свадьба, Сингапур, коронавирус 2019-nCoV
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