Из-за коронавируса жених и невеста в Сингапуре праздновали свадьбу по телемосту

В Сингапуре провели свадебную церемонию по телемосту из-за боязни заражения коронавирусом 2019-nCoV. Необычное торжество состоялось 2 февраля, пишет местное издание Shin Min Daily News.
Незадолго до бракосочетания пара посетила Китай, откуда родом невеста. Они решили изолировать себя в гостиничном номере, однако свадьбу отменять не стали.
Гости собрались в ресторане, а молодожены общались с ними по интернету, слушали пожелания, пили шампанское.
Собравшиеся заявили газете, что им понравился необычный формат свадьбы, хотя от некоторых сингапурских традиций, например, особенного выхода невесты, пришлось отказаться.
* 14 * “ * ” * https://t.co/EC37FMw6Ck#Singapore pic.twitter.com/Gu3z5vFcst— Shin Min Daily News (@shinmindaily) February 3, 2020
Также пустовали восемь столов, зарезервированных для китайских родственников невесты: с 1 февраля всем, кто находился на материковом Китае в последние 14 дней, запрещен въезд в Сингапур.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.
За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.