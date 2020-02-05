У нас сейчас гораздо больше проблем с гриппом, чем с коронавирусом – иммунолог Лапий

На данный момент в Украине гораздо больше проблем с гриппом, чем с коронавирусом, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

"У нас сейчас гораздо больше проблем с гриппом, чем с коронавирусом. Во многих регионах отмечается рост заболеваемости, школы закрываются на так называемый карантин. По сути, как и в случае с гриппом, так и при коронавирусе правило одно: если чувствуешь недомогание, уважай других и не подвергай их опасности. Если же вы вынуждены контактировать с людьми, хотя бы наденьте маску. Также нужно мыть руки, прикрывать рот при чиханье тыльной стороной ладони, локтем либо салфеткой. С осторожностью нужно относиться к рекламе препаратов, которые якобы необходимо принимать для профилактики. Это касается как коронавируса, так и обычного гриппа", – отметил Лапий.

По его словам, пассажиры, которые в Китае находились в изоляции и теперь покидают эту страну, вряд ли заразятся во время перелета.

"В Китае люди ограничивают контакты друг с другом, они носят маски. Если человек в китайском Ухане был изолирован в течение двух недель, то вряд ли он подхватит вирус в самолете. Так как другие пассажиры тоже находились в изоляции. Хотя сказать, что рисков нет вообще, тоже нельзя. Но опять же если человек понимает всю серьезность ситуации, то ему лучше две недели оставаться дома и не контактировать с другими людьми. Мы знаем, что существует много разновидностей коронавируса. Для его передачи должна быть довольно тесная связь между людьми – ближе двух метров. Как правило, заражение происходит между родственниками. По последним данным китайских ученых, в оптимальных условиях этот вирус может сохранять жизнеспособность до пяти суток, а не двух, как считалось ранее", – подчеркнул Лапий.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае число погибших к 5 февраля достигло 491. Еще 24 324 человека инфицированы.

По состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 гражданах Украины, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй, 56 из них хотят, чтобы их эвакуировали, рассказали изданию "ГОРДОН" в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным Минздрава, с начала эпидсезона в Украине от гриппа умерли 15 человек.

В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Из-за этого, в частности, закрыты школы в Одессе, Ужгороде, Черкассах и Днепре.