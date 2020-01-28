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Все школы Черкасс закроют на карантин

Учебные заведения Черкасс будут закрыты до 9 февраля из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба горсовета.

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Все учебные заведения Черкасс закрываются на карантин
Все учебные заведения Черкасс закрываются на карантин
Фото: pixabay.com

С 29 января во всех школах города Черкассы приостанавливается учебный процесс. Такое решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета, сообщила 28 января пресс-служба горсовета.

Закрытие учебных заведений связано с активизацией заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. Каратин продлится с 29 января по 9 февраля.

В горсовете отметили, что 24 января в городе болело 3973 ученика, что составляло 14,4% общего количества школьников, и было закрыто 49 классов. А уже 27 января гриппом и ОРВИ заболели 5346 учеников черкасских школ. На данный момент в больницах находятся 260 детей.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы закрываются по всей Украине. В частности, на карантин уже отправлены учебные заведения Донецкой, Луганской, Волынской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Запорожской и Житомирской областей.

Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Черкассы, грипп, карантин, школа, ОРВИ
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