11 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Центр общественного здоровья

По состоянию на 22 января с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 11 человек. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.
Согласно сообщению, с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020-го гриппом переболело 6,2% населения Украины, госпитализированы были 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.
14 января в Центре общественного здоровья сообщили, что с начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерло пять человек.
9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидает два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.