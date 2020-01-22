11 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Центр общественного здоровья

С 30 сентября 2019 года по 19 января 2020-го гриппом переболело 6,2% населения Украины, госпитализированы были 67 113 человек, сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

По данным иммунологов, в Украине в этом году привито от гриппа более 1% населения Фото: ЕРА

По состоянию на 22 января с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 11 человек. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

Согласно сообщению, с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020-го гриппом переболело 6,2% населения Украины, госпитализированы были 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

14 января в Центре общественного здоровья сообщили, что с начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерло пять человек.