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11 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Центр общественного здоровья

С 30 сентября 2019 года по 19 января 2020-го гриппом переболело 6,2% населения Украины, госпитализированы были 67 113 человек, сообщили в Центре общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

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По данным иммунологов, в Украине в этом году привито от гриппа более 1% населения
По данным иммунологов, в Украине в этом году привито от гриппа более 1% населения
Фото: ЕРА

По состоянию на 22 января с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 11 человек. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины. 

Согласно сообщению, с 30 сентября 2019 года по 19 января 2020-го гриппом переболело 6,2% населения Украины, госпитализированы были 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

14 января в Центре общественного здоровья сообщили, что с начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерло пять человек

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1697407423717312

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидает два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: грипп, население, здравоохранение
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