С начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек – Центр общественного здоровья

С 31 сентября 2019 года по 12 января 2020 года гриппом в Украине заболели 2,2 млн человек, из них 1,5 млн – дети, проинформировали в Центре общественного здоровья Украины.

С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине умерли пять человек, сообщила 14 января в Facebook пресс-служба Центр общественного здоровья Украины.

"С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному на в Тернопльской и Запорожской областях. Никто из умерших не был привит от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря", – сказано в сообщении.

Всего с 31 сентября 2019 года по 12 января 2020 года заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн – дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 тыс. 842 человека.

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.