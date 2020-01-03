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В Украине от осложнений после гриппа умер мужчина

С начала эпидемического сезона гриппа в Украине было госпитализировано более 53,5 тыс. человек, из них 79% дети, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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Лучшая профилактика гриппа ежегодная вакцинация, подчеркнули в Центре общественного здоровья
Лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация, подчеркнули в Центре общественного здоровья 
Фото: pixabay.com

3 января Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил в Facebook о смерти мужчины от осложнений после гриппа. 

"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер", – сообщили в пресс-службе.

В центре добавили, что всего с начала эпидсезона, который стартовал 1 октября, было госпитализировано более 53,5 тыс. человек, из них 79% – дети. С начала октября 2019 года против гриппа вакцинировано около 227,4 тыс. человек.

"Лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1663142940477094

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидается в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Теги: Украина, медицина, смерть, здоровье, грипп, эпидемия, вакцинация, Минздрав
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