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В Украине от осложнений гриппа скончалась родильница

Врачи с помощью кесарева сечения спасли ребенка, а его мать умерла от осложнений гриппа через несколько дней.

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От осложнений гриппа в Украине скончалось уже три человека
От осложнений гриппа в Украине скончалось уже три человека
Фото: pixabay.com

В Украине от осложнений гриппа 3 января скончалась родильница. Об этом 13 января сообщила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

Женщина заболела 24 декабря, а 31-го из-за отслоения плаценты ей провели кесарево сечение. У роженицы зафиксировали грипп типа А и хроническое заболевание гепатитом С.

Ребенок находился в отделении реанимации и 13 января его перевели в отделение для недоношенных детей.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1681649575293097

Это уже третий летальный случай из-за осложнений гриппа.

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Теги: Украина, здоровье, грипп, украинцы, женщины, врачи, ребенок
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