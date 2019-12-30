Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

50 человек стали жертвами похолодания в Бангладеш

Больницы Бангладеш переполнены людьми, которые заболели из-за похолодания в стране. Граждане с низким доходом не могут позволить себе достаточное количество теплой одежды.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Погибшие болели острой респираторной инфекции и диареей
Погибшие болели острой респираторной инфекции и диареей
Фото: pixabay.com

В Бангладеш по меньшей мере 50 человек стали жертвами похолодания по состоянию на 28 декабря. Из них 17 человек погибли от острой респираторной инфекции и 33 – от диареи, которую вызвали ротавирусные инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Больницы страны переполнены страдающими из-за гриппа, пневмонии и обезвоживания. 29 декабря в пограничном городе Тетулия зафиксировали самую низкую в стране температуру в этом году – 4,5 °C.

Граждане Бангладеш с низким доходом не могут себе позволить необходимую одежду, а дети и пожилые люди подвержены пневмонии.

Похолодание и густой туман, согласно прогнозу, продержатся в стране еще несколько дней.

Теги: Бангладеш, смерть, грипп, доходы, похолодание, больница, пневмония, жертвы, инфекция, больницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS