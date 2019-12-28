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В Таиланде умер военный водолаз, который участвовал в спасении детей из пещеры

Военный дайвер Бейрет Бурерак умер от инфекции, которой заразился во время операции по спасению детей в затопленной пещере на севере Таиланда в июле 2018 года, сообщили в ВМС страны.

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Поисковая операция в пещерном комплексе Тхам Луанг завершилась 10 июля 2018 года
Поисковая операция в пещерном комплексе Тхам Луанг завершилась 10 июля 2018 года
Фото: ЕРА

27 декабря в Таиланде умер военный дайвер офицер ВМС Бейрет Бурерак, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в июле 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Таиланда в Facebook.

В релизе сказано, что офицер умер от заражения крови, которым инфицировался во время спасательной операции. Он получал медицинскую помощь, однако лечение оказалось безуспешным, отметили в ВМС.

https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/3151130048247824

О какой именно инфекции идет речь, военные не сообщили.

23 июня 12 детей и их тренер во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера была затоплена, дети и тренер находились на небольшом сухом выступе.

6 июля погиб бывший военный водолаз Самарн Кунан, который принимал участие в спасении.

По данным The Nation, 7 июля спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы добраться к детям. Некоторые из них глубиной до 400 метров, при этом люди находились на глубине около 600 метров.

8 июля в Таиланде начали спасательную операцию. 10 июля она успешно завершилась.

Теги: смерть, Таиланд, военные
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