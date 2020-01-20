Иммунолог Волянский: В этом году в Украине позитивный сдвиг. Впервые за 10 лет от гриппа привито более 1% населения

В Украине в этом году впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

"Сезон гриппа ежегодно начинается в начале октября. Принято считать, что это 40-я неделя года. А дальше смотрят по ситуации. По сути, в этом сезоне гриппа в Украине еще не было. Прогнозы Минздрава о двух волнах подъема уровня заболеваемости не оправдались. В ноябре – декабре гриппа в стране практически не было. И уровень заболеваемости начал повышаться только сейчас, появились первые летальные исходы, поэтому общество заволновалось. Сказать, что в Украине доминирует какой-то грипп, мы пока не можем. Не так много случаев лабораторного подтверждения. В Европе же сейчас циркулирует одновременно несколько вирусов. Насколько они опасны, пока тоже сказать нельзя. Летальные исходы есть всегда. Были и более сложные сезоны. Например, в 2016 году, когда в Украине было около 400 летальных исходов. Но на сегодня, видимо, более опасен грипп А. А вот какая его разновидность – мы узнаем в ближайшие недели. Будем смотреть по госпитализированным", – отметил Волянский.

Он подчеркнул, что в первую очередь в медицинской помощи нуждаются люди, которые находятся в группе риска.

"Не стоит затягивать с обращением к врачу, когда длительное время держится высокая температура, интоксикация, быстро начинается кашель. Также медицинская помощь нужна людям из группы риска: детям, пожилым, больным хроническими заболеваниями и беременным. Сезон гриппа продолжается, поэтому те, кто раздумывает насчет вакцинации, еще могут ее сделать. В этом году в Украине позитивный сдвиг. Впервые за 10 лет привито более 1% населения. Хотя, с другой стороны, в соседних странах этот показатель достигает 40%. Что касается вопроса допуска в школу невакцинированных детей, то нельзя перекладывать ответственность на руководителей учебных заведений. Они же администраторы с четким алгоритмом действий. А позиция родителей и директоров никакой роли тут не играет", – резюмировал Волянский.

14 января в Центре общественного здоровья сообщили, что с начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек.

9 декабря 2019 года в Минздраве отметили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.