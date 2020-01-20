Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Иммунолог Волянский: В этом году в Украине позитивный сдвиг. Впервые за 10 лет от гриппа привито более 1% населения

В этом сезоне гриппа в Украине еще не было, а уровень заболеваемости начал повышаться только сейчас, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волянский: Сезон гриппа продолжается, поэтому те, кто раздумывает насчет вакцинации, еще могут ее сделать
Волянский: Сезон гриппа продолжается, поэтому те, кто раздумывает насчет вакцинации, еще могут ее сделать
Фото: Андрій Волянський / Facebook

В Украине в этом году впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

"Сезон гриппа ежегодно начинается в начале октября. Принято считать, что это 40-я неделя года. А дальше смотрят по ситуации. По сути, в этом сезоне гриппа в Украине еще не было. Прогнозы Минздрава о двух волнах подъема уровня заболеваемости не оправдались. В ноябре – декабре гриппа в стране практически не было. И уровень заболеваемости начал повышаться только сейчас, появились первые летальные исходы, поэтому общество заволновалось. Сказать, что в Украине доминирует какой-то грипп, мы пока не можем. Не так много случаев лабораторного подтверждения. В Европе же сейчас циркулирует одновременно несколько вирусов. Насколько они опасны, пока тоже сказать нельзя. Летальные исходы есть всегда. Были и более сложные сезоны. Например, в 2016 году, когда в Украине было около 400 летальных исходов. Но на сегодня, видимо, более опасен грипп А. А вот какая его разновидность – мы узнаем в ближайшие недели. Будем смотреть по госпитализированным", – отметил Волянский.

Он подчеркнул, что в первую очередь в медицинской помощи нуждаются люди, которые находятся в группе риска.

"Не стоит затягивать с обращением к врачу, когда длительное время держится высокая температура, интоксикация, быстро начинается кашель. Также медицинская помощь нужна людям из группы риска: детям, пожилым, больным хроническими заболеваниями и беременным. Сезон гриппа продолжается, поэтому те, кто раздумывает насчет вакцинации, еще могут ее сделать. В этом году в Украине позитивный сдвиг. Впервые за 10 лет привито более 1% населения. Хотя, с другой стороны, в соседних странах этот показатель достигает 40%. Что касается вопроса допуска в школу невакцинированных детей, то нельзя перекладывать ответственность на руководителей учебных заведений. Они же администраторы с четким алгоритмом действий. А позиция родителей и директоров никакой роли тут не играет", – резюмировал Волянский.

14 января в Центре общественного здоровья сообщили, что с начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек.

9 декабря 2019 года в Минздраве отметили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Теги: Украина, грипп, вакцинация, вирус, Андрей Волянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
  Певец Олни умер во время выступления
  Певец Олни умер во время выступления
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS