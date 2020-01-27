В Одессе с 28 января закроют все школы на карантин

Комиссия техногенно-экологической безопасности приняла решение закрыть все школы Одессы на две недели из-за высокой заболеваемости гриппом.

В Одессе закроют на две недели все школы на карантин Фото: pixabay.com

С 28 января все школы города Одесса закроются на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 27 января сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман в Facebook.

"В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ принято решение с завтрашнего дня закрыть все школы города на двухнедельный карантин", – написал Вугельман.

Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине на ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.