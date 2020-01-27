Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Одессе с 28 января закроют все школы на карантин

Комиссия техногенно-экологической безопасности приняла решение закрыть все школы Одессы на две недели из-за высокой заболеваемости гриппом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Одессе закроют на две недели все школы на карантин
В Одессе закроют на две недели все школы на карантин
Фото: pixabay.com

С 28 января все школы города Одесса закроются на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 27 января сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман в Facebook.

"В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ принято решение с завтрашнего дня закрыть все школы города на двухнедельный карантин", – написал Вугельман.

https://www.facebook.com/vugelmanpavel/posts/2387396184904209

Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине на ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Одесса, грипп, болезнь, ОРВИ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS