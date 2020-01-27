В Ровенской области от осложнений гриппа умер 50-летний мужчина

Мужчина, который умер в Ровенской области от осложнений гриппа, с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии областной больницы.

В Ровенской области за прошедшую неделю на 48% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: pixabay.com

23 января в Ровенской области от осложнений гриппа скончался 50-летний мужчина. Об этом 27 января сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Мужчина с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии областной больницы.

В центре добавили, что за прошедшую неделю в регионе на 48% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего заболели 7819 человек, из них 5505 (70,4%) – дети.

"Госпитализировано 259 больных, из них 176 детей. На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся четверо больных с тяжелым течением гриппа, из них один ребенок", – говорится в сообщении.



Превышение эпидемического порога зарегистрировано в трех районах области, а также в городах Острог и Вараш. Обучение прекратили в 39 школах и двух детских садах.

По состоянию на 22 января с начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, было зафиксировано 11 летальных исходов, сообщали в Минздраве.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.