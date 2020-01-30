В Ужгороде из-за гриппа и ОРВИ ввели двухнедельный карантин в школах

В Ужгороде превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщил мэр города Богдан Андриив.

Во всех школах Ужгорода с 31 января ввели двухнедельный карантин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение было принято 30 января на заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщила его пресс-служба.

Также будут приостановлены занятия во всех внешкольных учреждениях – музыкальных и спортивных школах, кружках и секциях. Кроме этого, не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия.

"Детские сады будут работать, там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должна проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрен для заведений общественного питания", – говорится в сообщении.

Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в городе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Врач-эпидемиолог Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Светлана Оберемко сообщила, что за неделю число обращений в больницы с симптомами ОРВИ возросло с 741 до 1155. Больше всего заболеваемость возросла среди детей. Эпидпорог превышен на 5,3%. Также с начала года выявлен 21 подтвержденный случай заболевания гриппом типа А.