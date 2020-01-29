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В Украине превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ – Центр общественного здоровья

Среди областей Украины самый высокий эпидемический уровень по гриппу и ОРВИ зафиксирован в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях, отметила врач Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

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В разных областях эпидемический уровень разный
В разных областях эпидемический уровень разный
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Эпидемический уровень по гриппу и ОРВИ в Украине превышен. Об этом 29 января сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог. Превышение достаточно незначительное – 1,4%. Это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", – сказала она.

По словам врача, уровень в разных регионах Украины разный, в том числе "низкий предэпидемический".

"Есть три региона, которые находятся уже на среднем эпидемическом уровне активности – это Тернополь, Житомир и Хмельницкая область", – объяснила Кошалко.

С начала эпидемического сезона в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерло 13 человек.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, грипп, эпидемия, Житомирская область, Хмельницкая область, Тернопольская область, врач, ОРВИ
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