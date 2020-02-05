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15 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Минздрав

Все 15 человек, которые умерли от осложнений гриппа, не были вакцинированы, сообщил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

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За неделю зарегистрировано два летальных случая гриппа, сообщил Скипальский
За неделю зарегистрировано два летальных случая гриппа, сообщил Скипальский
Фото: pixabay.com

В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом 5 февраля сообщил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За неделю зарегистрировано два летальных случая гриппа. С начала эпидемического сезона – 15 случаев. Ни один человек, который умер от гриппа, не был привит", – сказал Скипальский.

Он добавил, что во многих учреждениях образования вводятся карантины.

Известно, что, в частности, закрыли школы в ОдессеУжгороде и Черкассах и Днепре.

На странице центра в Facebook добавили, что в течение пятой недели ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% – дети. С начала эпидсезона госпитализированы 84 846 человек, из них 77,6% – дети.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1720830834708304

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, образование, здоровье, грипп, эпидемия, карантин, Минздрав, ОРВИ, Андрей Скипальский
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