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В Днепре закрыли школы на карантин

Школы в Днепре будут закрыты из-за гриппа с 6-го по 17 февраля.

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Школы закрыли на 12 дней
Школы закрыли на 12 дней
Фото: pixabay.com

4 февраля городские власти Днепра приняли решение закрыть школы на карантин. Протокол об этом опубликовал в Facebook заместитель городского головы Днепра по вопросам деятельности исполнительных органов Михаил Лысенко.

"В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом решением комиссии ТБЧС (техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. – "ГОРДОН") в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6-го по 17 февраля", – написал он.

В документе сказано, что за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Днепре вырос в 1,6 раза, до почти 7,5 тыс.

Поручено также перенести запланированные на период карантина спортивные и культурно-массовые мероприятия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213274422295492&id=1845160915

О превышении в Украине эпидемического уровня по гриппу и ОРВИ Центр общественного здоровья страны сообщил 29 января.

В Украине школы закрыли на карантин в ряде крупных городов, в том числе в Одессе, Ужгороде и Черкассах.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: грипп, Днепр, карантин, школы, Михаил Лысенко
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