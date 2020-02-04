В Днепре закрыли школы на карантин

Школы в Днепре будут закрыты из-за гриппа с 6-го по 17 февраля.

4 февраля городские власти Днепра приняли решение закрыть школы на карантин. Протокол об этом опубликовал в Facebook заместитель городского головы Днепра по вопросам деятельности исполнительных органов Михаил Лысенко.

"В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом решением комиссии ТБЧС (техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. – "ГОРДОН") в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6-го по 17 февраля", – написал он.

В документе сказано, что за неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Днепре вырос в 1,6 раза, до почти 7,5 тыс.

Поручено также перенести запланированные на период карантина спортивные и культурно-массовые мероприятия.

О превышении в Украине эпидемического уровня по гриппу и ОРВИ Центр общественного здоровья страны сообщил 29 января.

В Украине школы закрыли на карантин в ряде крупных городов, в том числе в Одессе, Ужгороде и Черкассах.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.