Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло до 20

На борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного у берегов Японии из-за вспышки коронавируса, продолжается тестирование пассажиров и членов экипажа. Число заболевших растет.

Число зараженных новым коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess возросло до 20 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В числе заболевших есть пожилые люди. Всех зараженных доставили в медицинские заведения префектуры Канагава.

Тестирование на коронавирус на борту лайнера продолжается, отметили в ведомстве.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV. Среди членов экипажа судна 25 украинцев.

5 февраля японские власти заявили, что у 10 человек на лайнере выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Их перевезли на берег.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае и Гонконге число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.