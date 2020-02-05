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"Китай может рассчитывать на помощь Украины". Зеленский написал письмо Си Цзиньпину

В письме главе КНР Си Цзиньпину президент Украины Владимир Зеленский от имени украинцев выразил соболезнования в связи со смертями, вызванными коронавирусом 2019-nCoV.

Зеленский выразил соболезнования Китаю
Зеленский выразил соболезнования Китаю
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Китая Си Цзиньпину. Об этом 5 февраля проинформировал сайт главы Украинского государства.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", – говорится в послании.

Президент Украины выразил уверенность, что Китай вскоре справиться со вспышкой вируса.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", – подчеркнул Зеленский в письме Си Цзиньпину.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

В Китае число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.

За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.

Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, вирус, жертвы, Владимир Зеленский, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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