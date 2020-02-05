"Китай может рассчитывать на помощь Украины". Зеленский написал письмо Си Цзиньпину

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо главе Китая Си Цзиньпину. Об этом 5 февраля проинформировал сайт главы Украинского государства.
"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", – говорится в послании.
Президент Украины выразил уверенность, что Китай вскоре справиться со вспышкой вируса.
"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", – подчеркнул Зеленский в письме Си Цзиньпину.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
В Китае число погибших к 5 февраля достигло 491. 24 324 человека инфицированы.
За пределами Китая на 4 февраля было зарегистрировано 159 случаев заболевания в 23 странах, один человек скончался.