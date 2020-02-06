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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 563

По состоянию на 24.00 5 февраля в КНР количество заразившихся новым типом коронавируса составило 28 018 человек, 1153 человека излечились.

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Все подтвержденные зараженные изолированы
Все подтвержденные зараженные изолированы
Фото: ЕРА

По состоянию на 24.00 5 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

В 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. 1153 человека излечились и были выписаны, 26 302 человека изолированы.

42 случая заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и Тайване: 21 – в Гонконге (один человек умер), 10 – в Макао, и 11 на Тайване.

За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался, сообщала ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Теги: Китай, ВОЗ, жертвы, погибшие, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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