В Китае умер врач, который одним из первых предупредил о вспышке коронавирусной инфекции и сам заразился

Офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян еще в декабре 2019 года рассказал в соцсети о пациентах с симптомами атипичной пневмонии, за это он подвергся преследованию китайской полиции. Врач сам заразился коронавирусной инфекцией и скончался.

В Китае умер врач Ли Вэньлян, который одним из первых предположил вспышку атипичной пневмонии в Ухане, а потом сам заразился. О кончине медика 6 февраля сообщил Twitter китайского англоязычного издания Global Times.

"Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми информаторов, пытавшихся сообщить другим медикам о вспышке коронавируса, но получивший предупреждение от местной полиции, умер от коронавирусной инфекции в четверг в Ухане", – сказано в сообщении.

30 декабря 2019 года офтальмолог клиники из Уханя Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию.

3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность.

Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.

29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания.

К тому дню доктор Ли Вэньлян уже был госпитализирован. 31 января он написал в Weibo, что у него диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Врач жаловался на кашель, жар и проблемы с дыханием, возникшие после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Его родители тоже заразились. Ли Вэньлян благодарил подписчиков за поддержку и уверял, что после выписки не бросит профессию, несмотря на проблемы с властями.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.