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В больнице Уханя опровергли сообщение о смерти доктора Ли Вэньляна, предсказавшего эпидемию коронавируса

Врач Ли Вэньлян, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, пережил остановку сердца, но он жив, сообщили в уханьской больнице. Местная пресса сообщала о смерти медика, который одним из первых предположил эпидемию атипичной пневмонии в городе.

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Врачи оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в клинике города Ухань
Врачи оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в клинике города Ухань
Фото: ЕРА

Зараженный коронавирусом 2019-nCoV доктор Ли Вэньлян, который одним из первых рассказал о вероятной вспышке атипичной пневмонии в Китае, жив. Об этом со ссылкой на данные клиники в Ухане сообщило в Twitter издание Global Times, которое днем 6 февраля извещало о смерти врача.

Пациент находится в отделении интенсивной терапии.

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии. Как сообщается, его сердце перестало биться в 21.30 (15.30 по Киеву. – "ГОРДОН"). Затем ему провели ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация)", – сказано в твите.

30 декабря 2019 года офтальмолог Ли Вэньлян написал в чате соцсети, что наблюдал семь пациентов с симптомами, которые можно охарактеризовать как атипичную пневмонию.

3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность. Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя даже официальная пресса Китая на тот момент уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.

29 января Верховный суд Китая признал неправильными действия полиции по отношению к врачам, писавшим о возможной вспышке инфекционного заболевания.

К тому дню доктор Ли Вэньлян уже был госпитализирован. 31 января он написал в Weibo, что у него диагностировали заражение коронавирусом 2019-nCoV. Врач жаловался на кашель, жар и проблемы с дыханием, возникшие после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Его родители тоже заразились.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Теги: Китай, эпидемия, больница, пневмония, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, Ли Вэньлян
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