ВОЗ анонсировала глобальный форум из-за вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11–12 февраля созывает глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса. Об этом 6 февраля написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.
"Сегодня я снова проинформировал СМИ о вспышке 2019-nCoV и сообщил им, что 11–12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса", – написал он.
Today I briefed media again about the #2019nCoV outbreak & informed them that on February 11-12, @WHO is convening a global research & innovation forum to identify research priorities & coordinate the international research effort to stop the outbreak. https://t.co/G6d7PJjaCN— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 6, 2020
По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.