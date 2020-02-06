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ВОЗ анонсировала глобальный форум из-за вспышки коронавируса

Форум будет посвящен определению приоритетных направлений исследований и координации международных усилий для остановки вспышки коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 11 12 соберется глобальный форум из-за коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 11–12 соберется глобальный форум из-за коронавируса
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения 11–12 февраля созывает глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса. Об этом 6 февраля написал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

"Сегодня я снова проинформировал СМИ о вспышке 2019-nCoV и сообщил им, что 11–12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса", – написал он.

По состоянию на 6 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 563 человека, в 31 провинции страны подтверждено 28 018 случаев заражения. За пределами Китая на 5 февраля был зарегистрирован 191 случай заболевания в 24 странах, один человек скончался.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем, в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

Теги: эпидемия, ВОЗ, вирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV
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